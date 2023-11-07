Три медика пострадали при обстреле ВСУ центра Донецка

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн 🅉"

Три сотрудника бригады скорой помощи получили травмы при обстреле центра Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Гарцев.

По его словам, врачи прибыли для оказания помощи пострадавшим. Во время обстрела они получили ранения и сейчас им оказывается медпомощь.

В оперативных службах агентству уточнили, что на месте продолжается спасательная операция. Под завалами еще находятся люди.

7 ноября ВСУ обстреляли центр Донецка при помощи РСЗО HIMARS. Сообщалось о шести погибших и 11 раненых. Всем пострадавшим оказывается помощь врачей.

Как заявил глава ДНР Денис Пушилин, повреждения также получили четыре объекта гражданской инфраструктуры, совершено прямое попадание в здание Управления труда и социальной защиты населения.

Артиллерия ВСУ вновь атаковала Донецк