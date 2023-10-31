Журналисты "Известий" пострадали во время работы на месте обстрела в Донецке

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Съемочная команда газеты "Известия" во вторник, 31 октября, пострадала в Донецке во время работы на территории обстрела со стороны украинской армии.

Издание уточнило, что трое корреспондентов были госпитализированы. В этот день ВСУ ударили из РСЗО по железнодорожной станции в Буденовском районе Донецка, сообщает газета "Известия".

Спустя время, продолжили авторы материала, на место происшествия прибыли пожарные, спецслужбы и группа журналистов издания. В этот момент армия Украины осуществила повторный удар по станции кассетными боеприпасами.

Ранее стало известно, что раненными при ударе беспилотника ВСУ в районе Белгорода оказались журналист Sputnik Хайбара Акифи и его жена Олеся. Пара попала в реанимацию, а родители женщины погибли. В результате происшествия также погибла четырехлетняя дочь журналиста.

Как уточняли в Минздраве РФ, состояние Акифи по-прежнему остается тяжелым, но уже есть положительные сдвиги.

Один человек погиб при обстреле села под Белгородом со стороны ВСУ