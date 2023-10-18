ВСУ обстреляли Дроновку в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Украинские военные подвергли обстрелу белгородское село Дроновка. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о происшествии в своем телеграм-канале.

"Под обстрел ВСУ попало село Дроновка Грайворонского городского округа. Пострадавших нет. В одном частном домовладении посечены кровля, фасад и забор. Оперативные и аварийные службы работают на месте", – говорится в его публикации.

Ранее под обстрел Вооруженных сил Украины попало село Новая Таволжанка Белгородской области. Как отметил губернатор, в результате вражеской атаки никто не пострадал. При этом была нарушена линия электроснабжения.

До этого система ПВО сбила украинский беспилотник под Белгородом. Из-за падения обломков загорелся частный жилой дом, пострадали два человека, а из-под завалов извлекли тела мужчины, женщины и маленького ребенка.

Выяснилось, что в доме находились 29-летний журналист афганской редакции Sputnik Хайбар Акифи, его супруга, дочь и родители жены.



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