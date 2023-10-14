Автомобиль с сотрудниками ВГА Харьковской области обстрелял беспилотник ВСУ

Фото: телеграм-канал "Харьковская ВГА. Новости"

Беспилотник ВСУ нанес удар по автомобилю администрации Харьковской области, а также по машине волонтеров Центра помощи "Единой России" на освобожденной территории региона в ходе гуманитарной миссии. Об этом рассказали сотрудники ВГА в своем телеграм-канале.

В результате атаки украинской БПЛА один человек получил ранения.

"Легкое ранение получил сотрудник военно-гражданской администрации. Среди волонтеров Центра помощи и гражданского населения пострадавших нет", – сказано в заявлении ВГА.

Ранее украинская сторона дважды атаковала село Поповка Краснояружского района, во время повторного обстрела погиб мирный житель. По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, снаряд прилетел в частный жилой дом, пожилой мужчина скончался на месте от полученных травм, у его супруги зафиксированы тяжелые осколочные ранения.

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