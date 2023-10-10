Один человек погиб при обстреле села Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Украинская сторона дважды атаковала село Поповка Краснояружского района, во время повторного обстрела погиб мирный житель. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем телеграм-канале.

По его информации, снаряд прилетел в частный жилой дом, пожилой мужчина скончался на месте от полученных травм, у его супруги зафиксированы тяжелые осколочные ранения.

Отмечается, что бригада скорой помощи сейчас доставляет ее в городскую больницу. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь, заверил глава региона.

Он добавил, что оперативные службы продолжат подворовой обход территории, когда закончится обстрел.

Ранее над Белгородской областью были уничтожены силами противовоздушной обороны России три украинские ракеты "Точка-У". По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

До этого украинская сторона повторно атаковала несколько населенных пунктов Шебекинского городского округа. Так, в поселке Шебекинском повреждения получили восемь частных домовладений, автобус и автомобиль.

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