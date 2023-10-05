Украина повторно обстреляла Шебекинский округ Белгородской области

Фото: телеграм-канал "СМОТРИ"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) повторно атаковали несколько населенных пунктов Шебекинского городского округа. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем телеграм-канале.

По его предварительной информации, пострадавших нет. В поселке Шебекинском повреждения получили восемь частных домовладений, автобус и автомобиль.

Уточняется, что в Шебекине часть снарядов прилетела в центр города. Зафиксировано прямое попадание в ремонтируемый торговый центр и здание неработающей пекарни. Осколки снарядов посекли коммерческий павильон и два административных здания.

Гладков уточнил, что на месте находятся оперативные службы. Подворовой обход территорий начнется в ближайшее время.

Украинские военные обстреляли поселок Шебекинский Шебекинского городского округа в Белгородской области утром 5 октября. Отмечалось, что один из снарядов попал в частный жилой дом, еще в четырех домовладениях выбиты окна, посечены фасады и кровли.

В Минобороны РФ сообщали, что около 11:00 по московскому времени дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью.

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