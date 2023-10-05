ВСУ обстреляли поселок Шебекинский в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Шебекинский Шебекинского городского округа в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"Пострадавших нет. Один из снарядов попал в частный жилой дом, еще в 4 домовладениях выбиты окна, посечены фасады и кровли. Также повреждены линия электропередачи и автобус, который стоял рядом с домом", – заявил Гладков.

По словам губернатора, оперативные и аварийные службы приступили к ликвидации последствий обстрела. В настоящее время специалисты продолжают подомовой обход территории.

Накануне Гладков сообщил, что после уничтожения БПЛА силами противовоздушной обороны административное здание в Белгороде, частный дом и три автомобиля в селе Шишино получили повреждения обломками. Он добавил, что система ПВО сработала над Белгородом, Белгородским и Корочанским районами ночью 4 октября между 01:00 и 02:00. Всего было сбито порядка 19 БПЛА, уточнил Гладков.

ПВО сбила БПЛА Украины над Белгородской областью