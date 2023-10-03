ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Украинские войска открыли огонь по Шебекино в Белгородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Пострадавших нет", – написал он.

Снаряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали на территорию промышленной зоны. Сейчас на месте падения боеприпасов работают оперативные службы.

До этого Шебекино также подвергся обстрелу со стороны украинской армии. Последствием произошедшего стала пробитая кровля производственного цеха одного из промышленных предприятий. Никто из местных жителей не пострадал.



Стало известно о ситуации в Белгородской области после обстрелов ВСУ