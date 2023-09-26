Пять человек пострадали после обстрелов ВСУ Белгородской области 25 сентября

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Пять мирных жителей пострадали в результате обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Уразово и города Шебекино в понедельник, 25 сентября. Об этом губернатор Белгородский области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Ранее он уточнял, что в поселке Уразово пострадали две женщины. У одной из них легкая контузия, у второй рассечена бровь от осколков стекла. В Шебекине женщина, пассажирка автомобиля, также получила легкую контузию.

При повторном обстреле города множественные поверхностные осколочные ранения получила сотрудница завода.

По обновленным данным, в Шебекино пострадал еще и мужчина, он обратился за медицинской помощью поздно вечером после обстрела гражданского промышленного предприятия.

Глава области сообщил, что все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь. В данный момент все они находятся дома.

Ранее украинская армия атаковала село Новая Таволжанка. По словам Гладкова, обошлось без пострадавших. После атаки выявили повреждения в частных жилых домах, а также на линии электроснабжения.

Кроме того, 25 сентября российская система ПВО перехватила украинский беспилотник над Белгородской областью. По данным Минобороны РФ, атака дрона самолетного типа была пресечена в 09:00 по московскому времени.

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