25 сентября, 10:01Происшествия
Беспилотник ВСУ был перехвачен над небом Белгородской области
Фото: министерство обороны Российской Федерации
Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что атака БПЛА самолетного типа была пресечена в 09:00 по московскому времени.
25 сентября российские территории подверглись атакам вражеских дронов. Утром два беспилотника были перехвачены над Брянской областью. Губернатор региона Александр Богомаз уточнял, что пострадавших и разрушений нет.
Позже стало известно, что средства ПВО уничтожили еще четыре украинских дрона над Черным морем и Крымом.
Кроме того, два беспилотника Вооруженных сил Украины ПВО перехватила над Курской областью. Губернатор региона Роман Старовойт добавлял, что после падения дронов в Центральном административном округе повреждения получили несколько частных домов. Там были выбиты стекла в многоквартирном здании.
Украинский беспилотник атаковал административное здание в Курске
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