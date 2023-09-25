Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 сентября, 10:01

Происшествия

Беспилотник ВСУ был перехвачен над небом Белгородской области

Фото: министерство обороны Российской Федерации

Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что атака БПЛА самолетного типа была пресечена в 09:00 по московскому времени.

25 сентября российские территории подверглись атакам вражеских дронов. Утром два беспилотника были перехвачены над Брянской областью. Губернатор региона Александр Богомаз уточнял, что пострадавших и разрушений нет.

Позже стало известно, что средства ПВО уничтожили еще четыре украинских дрона над Черным морем и Крымом.

Кроме того, два беспилотника Вооруженных сил Украины ПВО перехватила над Курской областью. Губернатор региона Роман Старовойт добавлял, что после падения дронов в Центральном административном округе повреждения получили несколько частных домов. Там были выбиты стекла в многоквартирном здании.

Украинский беспилотник атаковал административное здание в Курске

Читайте также

происшествиярегионы
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика