Украинский дрон сбросил взрывчатку на автомобиль в Белгородской области

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Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на проезжающий автомобиль в поселке Новый Волоконовского района. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в своем телеграм-канале.

"Есть один пострадавший – водитель камаза, он самостоятельно обратился в центральную районную больницу с легкой контузией и осколочными ранениями", – поделился он.

Гладков добавил, что медики оказали ему всю необходимую помощь. Его отпустили домой на амбулаторное лечение, заключил глава региона.

Утром в воскресенье, 24 сентября, беспилотник украинской армии атаковал административное здание в Курске. По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, незначительные повреждения получила крыша. Сотрудники оперативных служб выехали на территорию происшествия.

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