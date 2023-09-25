Несколько частных домов получили повреждения в Курске из-за атаки БПЛА

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Несколько частных домов оказались повреждены в результате падения вражеских беспилотников в Центральном административном округе Курска. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

"Есть повреждения нескольких частных домовладений и крыши административного здания, выбиты стекла в многоквартирном доме. Сработало ПВО", – написал он, уточнив, что никто из местных жителей не пострадал.

Кроме того, еще один БПЛА упал в Курском районе области. Из-за этого в одном из частных домов выбило стекла. Старовойт заверил, что власти региона окажут поддержку всем владельцам поврежденного имущества.

Минувшей ночью два украинских беспилотника самолетного типа сбили над Суражским районом Брянской области. Пострадавших и жертв, а также разрушений удалось избежать.



Украинский беспилотник атаковал административное здание в Курске