Система ПВО сработала над Тульской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО сработали над территорией Тульской области вечером 24 сентября из-за атаки беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе министерства региональной безопасности.

"24 сентября силами ПВО приняты меры по отражению атаки БПЛА над территорией Тульской области. Реагирование экстренных служб организовано", – указано в сообщении.

В ведомстве добавили, что по предварительным данным обошлось без пострадавших и разрушений инфраструктуры.

До этого Минобороны России заявило о пресечении массовой атаки ВСУ беспилотниками по объектам на территории РФ. По данным ведомства, над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым были сбиты 19 украинских беспилотников и по одному БПЛА были уничтожены над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей.

Украинский беспилотник атаковал административное здание в Курске