ВС РФ ликвидировали более 7 тысяч украинских беспилотников с начала СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ВС РФ ликвидировали свыше 7 тысяч вражеских беспилотников с начала вооруженного конфликта на Украине. Российское министерство обороны рассказало об этом в своем телеграм-канале, опубликовав ежедневную сводку о ходе спецоперации.

"Всего с начала проведения СВО уничтожено: 475 самолетов, 249 вертолетов, 7 020 беспилотных летательных аппаратов, 438 зенитных ракетных комплексов, 12 016 танков и других боевых бронированных машин", – говорится в публикации.

В оборонном ведомстве также отметили, что украинские войска в ходе боевых действий потеряли 1 154 боевые машины РСЗО, 6 473 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 13 281 единицу автомобильной техники.

Ранее российские тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" сожгли украинских диверсантов, пытавшихся переправиться через Днепр на острова для последующего форсирования левого берега.

До этого российская армия нанесла групповой удар по местам хранения крылатых ракет Storm Shadow и боеприпасов с обедненным ураном Вооруженных сил Украины. Также были поражены центры подготовки диверсионных групп ВСУ и радиотехнической разведки.



Российский беспилотник уничтожил украинскую САУ в зоне СВО