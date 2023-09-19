"Солнцепеки" сожгли диверсантов ВСУ, пытавшихся переправиться через Днепр

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" сожгли украинских диверсантов, пытавшихся переправиться через Днепр, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.

Уточняется, что боевики ВСУ пытались переправиться через Днепр и закрепиться на островах для последующей высадки на левый берег. Их выявили разведка и операторы БПЛА.

Ранее глава запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что элитные подразделения украинских войск на ореховском направлении запорожской линии фронта потребовали у командования вывести их с передовой для отдыха и пополнения.

По его словам, речь идет о боевиках элитной 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Магура". Рогов подчеркнул, что они выдохлись и в результате, находясь в отчаянии и состоянии, близком к панике, выступили с открытым обращением к командованию.

До этого Рогов сообщил, что российская армия обратила в бегство штурмовые группы украинских войск в районе села Работино в Запорожской области. ВСУ небольшими группами предприняли несколько атак без задействования тяжелой техники, но понесли потери и сбежали.

Командование ВСУ было вынуждено уводить в тыл войска на запорожском направлении