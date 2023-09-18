Элитные войска ВСУ в Запорожской области попросили вывести их с передовой – Рогов

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Элитные подразделения украинских войск на ореховском направлении запорожской линии фронта потребовали у командования вывести их с передовой для отдыха и пополнения, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов.

По его словам, речь идет о боевиках элитной 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Магура". Рогов подчеркнул, что они выдохлись и в результате, находясь в отчаянии и состоянии, близком к панике, выступили с открытым обращением к командованию.

Глава запорожского общественного движения обратил внимание, что перед бригадой "Магура" ставили цель дойти до Крыма и пройти там парадом победы. Он подчеркнул, что в реальности они гибнут под селом Работино в Запорожской области, так и не сумев прорвать первую линию обороны российских войск.

Ранее Рогов сообщил, что российская армия обратила в бегство штурмовые группы украинских войск в районе села Работино в Запорожской области. ВСУ небольшими группами предприняли несколько атак без задействования тяжелой техники, но понесли потери и сбежали.

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