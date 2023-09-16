Танкоремонтный завод в Харькове попал под обстрел со стороны ВС РФ

Фото: Министерство Обороны Российской Федерации

Российские военные нанесли удары по ремонтной зоне бронетанкового завода в Харькове, а также по сортировочному железнодорожному узлу. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на информацию от харьковских соратников.

Удар был нанесен 16 сентября в первой половине дня. По словам Лебедева, местные жители слышали после обстрела новый взрыв, а также звуки обрушения строительных конструкций.

Как он утверждает, участники харьковского сопротивления Украине осуществляли отслеживание передвижений техники ВСУ и результатов прилетов.

Харьковский бронетанковый завод является бывшим 115-й танкоремонтным заводом Минобороны СССР. После выхода Украины из состава СССР, предприятие сперва занималось производством, а после ремонтом танков советского типа. В это число входили и последние Т-80, а также обновленные Т-80БВ.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что малый ракетный корабль "Аскольд" Черноморского флота уничтожил безэкипажный катер Вооруженных сил Украины в акватории Черного моря.

До этого сообщалось, что российский танк группировки войск "Восток" своим огнем заставил отступить вражескую колонну техники в зоне СВО.

ВС РФ нанесли 11 ударов по объектам ВСУ за последнюю неделю