Движение перекроют на ряде улиц Москвы 17 сентября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 сентября, 07:45

Политика

ВС РФ уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ на южнодонецком направлении

ВС РФ уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ на южнодонецком направлении

Украина подала в суд на европейские компании за срыв поставок оружия

Танк российской группировки "Восток" уничтожил несколько бронемашин ВСУ

Эстония, Латвия и Литва не смогли договориться о конфискации автомобилей из РФ

"Актуальный репортаж": МВД Эстонии призвало к конфискации автомобилей с номера РФ

ВС РФ отразили 14 атак ВСУ в зоне СВО за сутки

Андрей Воробьев вступил в должность губернатора Московской области

В Италии заявили, что не планируют соблюдать регламент ЕК по отношению к россиянам

Собянин поздравил Воробьева с победой на выборах губернатора Московской области

Военные эксперты объяснили стратегическую важность Купянска для ВС РФ

Российские военные группировки "Восток" уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ на южнодонецком направлении. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

По информации ведомства, на купянском направлении минометчики группировки "Запад" не дают ВСУ сконцентрировать силы для атаки на позиции ВС РФ. По опорным пунктам украинской армии работают расчеты 82-миллиметровых автоматических минометов "Василек". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика