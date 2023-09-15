ВС РФ уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ на южнодонецком направлении

Российские военные группировки "Восток" уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ на южнодонецком направлении. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

По информации ведомства, на купянском направлении минометчики группировки "Запад" не дают ВСУ сконцентрировать силы для атаки на позиции ВС РФ. По опорным пунктам украинской армии работают расчеты 82-миллиметровых автоматических минометов "Василек". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.