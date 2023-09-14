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14 сентября, 07:15

Политика

Российские военные уничтожили командный пункт и пункт управления беспилотниками ВСУ

Российские военные уничтожили командный пункт и пункт управления беспилотниками ВСУ

Группа украинских военнослужащих сдалась в плен ВС РФ на артемовском направлении

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Артиллерия Южной группировки войск уничтожила командный пункт и пункт управления беспилотниками ВСУ в районе Красногоровки и Авдеевки. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Восемь атак украинских штурмовых групп отбили российские подразделения на донецком направлении. Мотострелкам помогли авиация и артиллерия. ВСУ потеряли до 140 военнослужащих и бронетехнику и отступили. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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