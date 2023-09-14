Российские военные уничтожили командный пункт и пункт управления беспилотниками ВСУ

Артиллерия Южной группировки войск уничтожила командный пункт и пункт управления беспилотниками ВСУ в районе Красногоровки и Авдеевки. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Восемь атак украинских штурмовых групп отбили российские подразделения на донецком направлении. Мотострелкам помогли авиация и артиллерия. ВСУ потеряли до 140 военнослужащих и бронетехнику и отступили. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.