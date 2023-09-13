Очевидец рассказал о нападении акулы на человека в Египте

Видео: Москва 24

Акула напала на человека в Египте. Об этом очевидец Сергей сообщил Москве 24.

Он уточнил, что инцидент произошел на курорте Даха, который расположен на востоке Синайского полуострова, на берегу Акабского залива Красного моря, в 100 километрах к северу от Шарм-эль-Шейха.

По его данным, акула укусила женщину за руку, после чего пострадавшую госпитализировали в бессознательном состоянии. Мужчина поделился, что сначала заметил, как персонал отеля выносит женщину на руках, ран видно не было.

"Позже мне сказали, что на девушку напала акула, укусила ее за плечо. А далее все катера с лагуны с гарпуном гонялись за акулой около двух часов. Сомневаюсь, что ее поймали, скорее всего, просто прогнали", – заключил очевидец.

В июне акула утащила купающегося туриста из России под воду на пляже курорта Хургада в Египте. По словам очевидцев, после трагедии пляж закрыли. Стало известно, что плавник, характерный для акул, у пляжа замечали последние несколько дней. Однако этому не придали значения, так как думали, что это дельфин.

Также пятидесятилетняя женщина попала в больницу после нападения акулы на нью-йоркском пляже Rockaway в районе Куинс. Ее состояние оценивалось как критическое. Департамент парков и зон отдыха города, в свою очередь, подчеркнул, что нападения акул на данном пляже редки.

Акулу заметили у побережья Флориды