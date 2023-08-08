Пятидесятилетнюю женщину госпитализировали после нападения акулы на пляже в Нью-Йорке

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Пятидесятилетняя женщина попала в больницу после нападения акулы на нью-йоркском пляже Rockaway в районе Куинс, она находится в критическом состоянии. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на должностные лица.

"Пятидесятилетняя женщина госпитализирована в критическом состоянии в понедельник после того, как ее укусила акула на пляже Rockaway в районе Куинс, Нью-Йорк", – говорится в сообщении.

Департамент парков и зон отдыха города, в свою очередь, подчеркнул, что нападения акул на пляже Rockaway редки. В заявлении ведомства говорится, что после происшествия территория инцидента была закрыта, в воздух был поднят вертолет для мониторинга прибрежной зоны. К настоящему времени хищников там не выявили.

8 июня на пляже курорта Хургада в Египте акула напала на россиянина. Мужчина купался с девушкой, которая успела уплыть. После этого пляжи начали закрывать. На территории ЧП ввели запрет на купание на два дня.

В Египте в районе Хургады ограничили любые занятия на воде после нападения акулы