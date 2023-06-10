Эксперт оценил шансы погибнуть от нападения акулы в России

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Во всем мире от нападения акул погибают в среднем примерно десять человек в год, в связи с чем стать жертвой этого хищника в российских водах практически невозможно. Об этом в интервью РИА Новости сообщил старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов.

По его словам, гораздо большую опасность может представлять, например, комар, который переносит опасные заболевания.

Эксперт также указал на то, что в российских водах практически не водятся опасные акулы.

"В Черном море есть небольшая акула, называется катран, но максимум, что она может – откусить палец, и то, если вы этот палец будете ей совать в пасть", – рассказал Мухаметов.

Он добавил, что иногда в аномально жаркие периоды лета акулы могут приближаться к берегу в районе Владивостока. Однако и это бывает крайне редко, заключил специалист.

8 июня стало известно о нападении акулы на человека на пляже курорта Хургада в Египте. В СМИ появилась информация, что мужчина, на которого напала акула, купался с девушкой, она успела выплыть.

Позже генконсул РФ в Хургаде подтвердил данные и уточнил, что погиб россиянин 1999 года рождения. Происшествие случилось в районе городского пляжа Dream Beach.

Вскоре после этого власти Египта запретили гражданам страны и туристам купаться на части побережья Красного моря, где в результате нападения акулы погиб россиянин.

В Хургаде решили закрыть все пляжи после нападения акулы на россиянина