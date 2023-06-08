18:15Происшествия
Погибший в результате нападения акулы в Хургаде россиянин был релокантом – СМИ
Вице-президент Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) Артур Мурадян также отметил, что власти Египта не говорили о закрытии пляжей в Хургаде после сообщений о нападении акулы. Он указал, что клиенты туроператоров РФ в порядке.
"Полностью разделяем в этой связи призыв консульства РФ в Хургаде строго руководствоваться устанавливаемыми египетскими властями запретами на купание и дайвинг, неукоснительно соблюдать поступающие от сотрудников гостиниц и береговой охраны сигналы к выходу на сушу", – добавил вице-президент АТОР.
Он заключил, что, несмотря на инциденты с акулами, резкого снижения спроса не произошло.
Ранее СМИ сообщили, что акула утащила купающегося туриста под воду на пляже курорта Хургада в Египте. Мужчина купался в воде, после чего на него напал хищник. Рядом находящаяся девушка успела выплыть.
По информации очевидцев, после трагедии пляж закрыли. При этом плавник, характерный для акул, у пляжа замечали последние несколько дней.
Позже генконсул РФ в Хургаде подтвердил данные прессы. Он также уточнил, что погиб россиянин Попов В. Ю. 1999 года рождения. Происшествие случилось около 15:00 8 июня в районе городского пляжа Dream Beach, который расположен в центральной части Хургады, указал генконсул.
Кроме того, туристам напомнили, что нельзя игнорировать поступающие от береговой охраны и сотрудников гостиниц сигналы к выходу на сушу.
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