Очевидцы рассказали о нападении акулы на россиянина в Хургаде

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Очевидица нападения акулы на российского гражданина на пляже курорта Хургада в Египте рассказала, что погибший закрыл собой девушку, которая успела спастись. Об этом сообщает телеканал "360".

"Я в шоке, на моих глазах прям акула его съела. Я еще подумала, потом пойду искупаюсь. А это прям рядом со мной, я в шоке, руки трясутся‎", – сказала собеседница телеканала.

По словам туристов, после происшествия в городе закрыли пляжи. Россиянка Татьяна отметила, что нападение случилось в 2 километрах от места, где она располагается.

"Мы находимся на пляже отеля The Grand. В 16 часов всех отдыхающих попросили выйти из воды. Ничего не объяснили, но было видно, что суетятся сотрудники отеля. Когда все вышли из воды, повесили красный флаг и уже никак не объясняли, почему в море нельзя. Сейчас в море никого не пускают", – сообщает "Газета.ру" со ссылкой на слова россиянки.

Другая девушка Анастасия рассказала, что сотрудники другого пляжа, где она находилась, начали выводить людей из воды. Они говорили, что там разлилось масло. Данный пляж также закрыли, добавила туристка.

Гражданка России Надежда сообщила, что услышала об акуле от сотрудников пляжа Aladdin. По ее словам, охрана начала свистеть и выгонять отдыхающих из воды.

"Они смотрели в бинокли и постоянно звонили друг другу по телефону. Спасатели между собой разговаривали и сказали "акула", – указала она.

8 июня в СМИ появились сообщения о нападении акулы на человека на пляже курорта Хургада в Египте. По данным СМИ, мужчина находился в воде с девушкой, которая успела выплыть. Позже генконсул РФ в Хургаде подтвердил данные прессы.

Он также уточнил, что погиб россиянин Попов В. Ю. 1999 года рождения. Происшествие случилось около 15:00 8 июня в районе городского пляжа Dream Beach, который расположен в центральной части Хургады, указал генконсул.

В свою очередь, вице-президент Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) Артур Мурадян заявил, что власти Египта не объявляли о закрытии пляжей после сообщений о нападении акулы. Он уточнил, что клиенты туроператоров РФ в порядке.

Акула напала на людей в Египте