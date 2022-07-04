Эксперт назвал возможные причины нападений акул на людей в Красном море

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По мнению египетских дайверов, период размножения акул и работающие винты стоящих в лагуне Сахль-Хашиш южнее Хургады лодок могли спровоцировать недавние нападения хищников. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметил дайвер Мухаммед Самир, сейчас завершается сезон размножения тигровых акул, которые в этот момент выходят на мелководье. Место, где произошло нападение на людей, представляет собой небольшой залив в районе отеля Tropitel Sahl Hasheesh, выезд из которого заставлен туристическими лодками, катерами и яхтами.

Эксперт добавил, что хищник боится работающих винтов и шума мотора и никогда не рискнет вырваться через лодки в открытое море. Таким образом, загнанное и блокированное в лагуне животное начинает проявлять агрессию.

В свою очередь, специалисты министерства окружающей среды намерены разобраться в причинах такого поведения акул, которым в обычных условиях несвойственно нападение на людей.

Ранее сообщалось, что две женщины стали жертвами нападения акулы в Хургаде.

Уточняется, что одна из женщин приехала в Египет из Австрии, ЧП с ней случилось в районе Сахль Хашиш, хищная рыба откусила ей руку и ногу. Туристка позже скончалась в медучреждении.

В министерстве уточнили, что в настоящее время эксперты изучают детали инцидента и устанавливают причины агрессивного поведения акулы.

Также сообщалось, что туроператоры РФ не фиксируют отказов от туров в Египет после нападений акул на людей. В "Интуристе" отметили, что в Египет из России летают только регулярные рейсы, в связи с чем отказов от путевок нет. Туроператор Fun&Sun и турагентство OnlineTur.ru также заявили об отсутствии отказов от приобретенных туров в Египет.

