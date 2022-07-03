Туроператоры РФ не фиксируют отказов от туров в Египет после нападений акул на людей

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Массовых отказов от туров в Египет после нападения акул на людей в Хургаде не фиксируется, сообщает РИА Новости.

В "Интуристе" отметили, что в Египет из России летают только регулярные рейсы, в связи с чем отказов от путевок нет.

Туроператор Fun&Sun и турагентство OnlineTur.ru также заявили об отсутствии отказов от приобретенных туров в Египет.

Ранее сообщалось, что две женщины стали жертвами нападения акулы в Хургаде.

Уточняется, что одна из женщин приехала в Египет из Австрии, ЧП с ней случилось в районе Сахль Хашиш, хищная рыба откусила ей руку и ногу. Туристка позже скончалась в медучреждении.

В министерстве уточнили, что в настоящее время эксперты изучают детали инцидента и устанавливают причины агрессивного поведения акулы.

