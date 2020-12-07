Серфер рассказал, как выжил после атаки акулы

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Серфингист из Австралии рассказал, как выжил после встречи с огромной акулой. По его словам, морская хищница набросилась на него, когда он был на доске.

"Я сидел на доске, когда почувствовал удар с левой стороны, – это было похоже на удар грузовика", – заявил пострадавший в беседе с ABC News.

Мужчина рассказал, что после удара ему удалось добраться до берега, откуда его экстренно доставили в больницу. Медики, в свою очередь, отметили, что подобные случаи в Австралии случаются регулярно, поэтому они специально тренируются лечить подобного рода травмы.

В прошлом году акула напала на человека на востоке Австралии. Морская хищница набросилась на 25-летнего мужчину, когда тот нырял у рифа Харди. Она укусила пловца за бедро. После этого молодого человека срочно отвезли в больницу на вертолете.

