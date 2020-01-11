Объеденное акулами тело футболиста нашли в Австралии

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В Австралии обнаружили тело футболиста Эрика Биригитти, которое было изъедено акулами. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел еще в начале января. Спортсмен отдыхал на побережье неподалеку от Эсперанса в штате Западная Австралия и в какой-то момент поскользнулся на камнях, после чего упал в воду.

Люди бросились на помощь Биригитти, однако сильное течение быстро унесло его в океан. Позднее тело 21-летнего футболиста было обнаружено объеденным акулами.

Команда колледжа в Небраске, за которую выступал футболист, выразила соболезнования в связи со смертью игрока в своем Twitter-аккаунте.

Ранее сообщалось о том, что бывший игрок сборной России по мини-футболу погиб в ДТП в центре Москвы. Инцидент случился накануне на Садовом кольце. Там столкнулись четыре автомобиля.