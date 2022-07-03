Россиян призвали быть бдительными и строго соблюдать рекомендации по купанию в Египте

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Генконсульство России в Хургаде призвало российских туристов сохранять бдительность и соблюдать установленные запреты на купание в Египте, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Кроме того, необходимо руководствоваться установленными запретами на дайвинг, рыбалку в открытом море и у побережья, а также обращать внимание на поступающие от сотрудников гостиниц и береговой охраны сигналы к выходу на сушу.

Ранее сообщалось, что две женщины стали жертвами нападения акулы в Хургаде.

Уточняется, что одна из женщин приехала в Египет из Австрии, ЧП с ней случилось в районе Сахль Хашиш, хищная рыба откусила ей руку и ногу. Туристка позже скончалась в медучреждении.

В министерстве уточнили, что в настоящее время эксперты изучают детали инцидента и устанавливают причины агрессивного поведения акулы.

