Туристов предупредили о наплыве акул в Таиланде

Фото: depositphotos/izanbar

Туристов в Таиланде предупредили о наплыве акул, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

По информации радио КП, в этом году акулы атаковали пляжи вдоль Андаманского моря. Самыми опасными в настоящее время являются пляжи острова Ко-Пхи-Пхи-Ле. Там было зафиксировано наибольшее количество хищных рыб.

"Из соображений безопасности отдыхающих просят заходить в воду по колено и не приближаться к пунктам рыбалки", – отмечается в сообщении.

По мнению экспертов, эта ситуация может оказать негативное влияние на туристическом потоке.

Ранее сообщалось, что гигантскую акулу обнаружили у берегов туристического города Хургада. Первыми заметили ее приближение сотрудники морской службы.

Специалисты отметили, что это не кровожадный морской хищник, а китовая акула. Эксперты заявили, что для людей она безопасна. Но туристам посоветовали держаться от нее подальше.



Пять пляжей закрыли в Барселоне из-за угрозы акул

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!