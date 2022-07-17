Пять пляжей закрыли в Барселоне из-за угрозы акул

В Барселоне властям пришлось закрыть пять пляжей из-за угрозы нападения акул. В районе четырех туристических мест недалеко от берега заметили акулу мако.

Она считается самой быстрой: взрослая особь способна развивать скорость до 110 километров в час. Однако на людей нападает довольно редко.

В районе ещё одного пляжа встретили голубую акулу. Этот вид уже представляет ощутимую опасность. Зафиксировано несколько десятков случаев нападений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

