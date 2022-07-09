Самолет с 17 парашютистами совершил жесткую посадку в Подмосковье

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Легкомоторный самолет с 19 людьми на борту совершил экстренную посадку в поле под Серпуховым. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на подмосковный главк МЧС.

"Самолет с двумя членами экипажа и 17 парашютистами на борту совершил вынужденную посадку неподалеку от города Серпухов. Никто не пострадал, повреждений техники и наземных объектов нет", – говорится в сообщении.

По некоторым данным, у самолета отказал один из двигателей сразу после взлета.

Ранее Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после аварийной посадки вертолета в Люберецком городском округе. Инцидент произошел в субботу, 9 июля. Аварийную посадку совершил вертолет марки Robinson.