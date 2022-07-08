На Камчатке совершил незапланированную посадку вертолет со школьниками

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Вертолет, перевозивший школьников в Долину гейзеров на Камчатке, совершил незапланированную посадку в кальдере вулкана Узон. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Солодов. По его словам, никто не пострадал.

"По предварительным данным, возникла техническая неисправность, которую вовремя заметил командир", – написал политик в своем телеграм-канале.

В пресс-службе правительства Камчатского края уточнили, что за пассажирами вылетел другой вертолет. Также сообщается, что в Камчатском авиапредприятии, которому принадлежит воздушное судно, будет проведено дополнительное техническое обследование всех вертолетов.

Ранее сообщалось, что туристическая группа из 75 человек, включая 60 детей, запросила помощь из-за ухудшения погоды в Краснодарском крае. Дети находились в четырех километрах от станицы Баракаевской, на берегу реки Губсы. Группа не была зарегистрирована. Она следовала по маршруту станица Кизинка – станица Баракаевская.