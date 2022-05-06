Тургруппа из 75 человек запросила помощь из-за ухудшения погоды на Кубани

Фото: ТАСС/МЧС России

Туристическая группа из 75 человек, включая 60 детей, запросила помощь из-за ухудшения погоды в Краснодарском крае, сообщает РИА Новости.

На место направились спасатели. Тургруппа располагается в четырех километрах от станицы Баракаевской, на берегу реки Губсы. Возраст детей – от 5 до 18 лет.

Уточняется, что группа не была зарегистрирована. Она следовала по маршруту станица Кизинка – станица Баракаевская.

Ранее сообщалось, что полиция Москвы разыскивает группу пропавших иракских туристов, состоящую из 38 человек. Путешественники, среди которых есть дети, приехали из Ирака 30 апреля, а 1 и 2 мая перестали выходить на связь.

До этого руководитель тургруппы и 14-летний школьник упали в расщелину в горах Тувы. Альпинисты МЧС оперативно отреагировали на сигнал бедствия. Они прилетели на вертолете Ми-8 и спасли тургруппу из горного плена.