В Абхазии вторые сутки ищут пропавшего в горах туриста из России

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Спасатели в Абхазии ищут туриста из России, который пропал в горном массиве Мамзышха. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

"Вторые сутки спасатели МЧС Абхазии ведут поиски пропавшего накануне <...> жителя Новгорода Андрея Сазонова 1970 года рождения", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что сигнал поступил поздно вечером 11 апреля. В горы выехали сотрудники поисково-спасательного отряда города Гагра, затем к поискам присоединился поисково-спасательный отряд МЧС РА.

Ранее сообщалось, что туристическая группа попала под лавину в горном районе Бурятии. Это произошло на перевале Пушкина в Окинском районе.

В конце декабря прошлого года в горах Кабардино-Балкарии группа туристов из Подмосковья подала сигнал SOS c указанием GPS-координат. На поиски выдвинулись четыре специалиста Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС РФ.