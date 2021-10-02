На Ключевском вулкане на Камчатке пропал альпинист

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Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю
На вулкане Ключевская сопка в Камчатском крае пропал альпинист. Об этом в субботу, 2 октября, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
В ведомстве рассказали, что накануне им поступил звонок от жителя Свердловской области. Он попросил найти товарища, с которым совершал восхождение к вершине вулкана. По словам мужчины, на высоте около 4 тысяч метров альпинистам пришлось разделиться из-за погодных условий.
"Альпинисты выкопали в снегу убежище, где укрылись, надеясь переждать непогоду. Через некоторое время мужчины приняли решение разделиться. После этого один из участников начал спуск в сторону домика <...>, а другой, обойдя вершину, стал спускаться на перевал. <...> Через два дня второй участник восхождения добрался до домика на высоте 2 600 метров, но своего товарища там не встретил", – говорится в сообщении.
Спасатели намерены вести поиски до наступления темноты. По данным МЧС, в настоящее время в районе Ключевского вулкана метель, порывы ветра достигают 70 метров в секунду, а температура воздуха – 13–15 градусов ниже нуля и ощущается, отметили в ведомстве, как –30.
В конце сентября из-за ухудшения погодных условий на Эльбрусе застряла группа туристов. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду, а температура составляла минус 20 градусов. Операция по спасению длилась свыше семи часов. В результате случившегося погибли пять альпинистов. При этом 14 человек удалось спасти: троих медики отпустили после осмотра, остальные 11 человек были доставлены в больницу в Нальчике.
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