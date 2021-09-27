В России решили ограничить походы в горы после гибели альпинистов на Эльбрусе

Фото: depositphotos/YURY7TARANIK

Правила восхождения на Эльбрус после трагедии с гибелью альпинистов предлагают ужесточить. Об этом в своем инстаграм-аккаунте написал глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

Чиновник предложил разработать новые ограничительные меры для экспедиций и высокогорных походов. По мнению Кокова, они должны быть проработаны на законодательном уровне.

Глава региона также поручил сформировать рабочую группу, которая должна выработать соответствующие предложения по ограничениям.

Ранее в сентябре сообщалось о гибели трех альпинистов на Эльбрусе. Информацию об этом подтвердили в МЧС. Позднее стало известно, что число жертв выросло до 5. Следственный комитет по факту трагедии возбудил уголовное дело.