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Происшествия

13:29

Минздрав КБР уточнил, сколько пострадавших на Эльбрусе альпинистов остаются в больнице

происшествия

Фото: 07.mchs.gov.ru

Шестерых альпинистов, пострадавших во время восхождения на Эльбрус, выписали из больницы, сообщили в министерстве здравоохранения Кабардино-Балкарии. В лечебном учреждении остаются пятеро пострадавших.

Уточняется, что в воскресенье из больницы выписали еще двух пациентов. Оставшиеся в медучреждении пострадавшие чувствую себя хорошо.

По данным СК, 23 сентября группа в составе 23 человек начала подъем на Эльбрус. Спустя время четверо человек прекратили восхождение. Позднее оставшиеся 19 человек запросили помощь после ухудшения погодных условий. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду, а температура составляла –20 градусов. Сообщалось, что альпинисты двигались по зарегистрированному маршруту.

Операция по спасению туристов длилась свыше семи часов. В работах приняли участие 69 человек и 16 единиц техники.

По последним данным, в результате случившегося погибли пять альпинистов. При этом 14 человек удалось спасти: троих медики отпустили после осмотра, остальные 11 человек были доставлены в больницу в Нальчике.

Ранее министр здравоохранения Кабардино-Балкарии Рустам Калибатов заявил, что пострадавшие на Эльбрусе альпинисты получили помощь своевременно и в необходимом объеме. По его словам, как на выезде, так и в самой больнице не было потеряно ни одной минуты.

Названы причины гибели людей при восхождении на Эльбрус

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