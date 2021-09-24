В Минздраве заявили, что пострадавшим на Эльбрусе оказали своевременную медпомощь

Фото: МЧС России

Пострадавшие на Эльбрусе альпинисты получили помощь своевременно и в необходимом объеме. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил министр здравоохранения Кабардино-Балкарии Рустам Калибатов.

По его словам, как на выезде, так и в самой больнице не было потеряно ни одной минуты. Медики, как отметил Калибатов, действовали по отлаженной схеме.

"Был сформирован резерв коек как в профильных отделениях, так и в реанимационном отделении Республиканской клинической больницы. В Кабардино-Балкарском центре "Медицины катастроф" и скорой медицинской помощи были начаты работы по формированию дополнительных выездных бригад. 10 бригад, в основном реанимобили, выехали одномоментно и через час-полтора были в Эльбрусском районе", – подчеркнул министр.

Калибатов отметил, что практически у всех пострадавших диагностированы обморожения, которые требуют поэтапного лечения.

"Обморожения третьей-четвертой степени требуют длительного лечения. В противном случае прогноз менее благоприятный. В ближайшее время они будут выписаны и продолжат лечение в амбулаторном порядке", – заключил Калибатов.

По данным СК, 23 сентября группа в составе 23 человек начала подъем на Эльбрус. Спустя время четверо человек прекратили восхождение. Позднее оставшиеся 19 человек запросили помощь после ухудшения погодных условий. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду, а температура составляла –20 градусов. Сообщалось, что альпинисты двигались по зарегистрированному маршруту.

Операция по спасению туристов длилась свыше семи часов. В работах приняли участие 69 человек и 16 единиц техники.

По последним данным, в результате случившегося погибли пять альпинистов. При этом 14 человек удалось спасти: троих медики отпустили после осмотра, остальные 11 человек были доставлены в больницу в Нальчике. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.