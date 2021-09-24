Спасатель назвал одну из возможных причин трагедии на Эльбрусе

Фото: instagram.com/elbrusskii_vpso

Игнорирование прогнозов погоды стало одной из причин трагедии с альпинистами на Эльбрусе. Такое мнение высказал руководитель северо-кавказского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Александр Ципковский в эфире телеканала "Россия 24".

"Игнорирование прогнозов погоды в данном случае – это уже однозначно. То есть люди понадеялись на авось. Отсутствие опыта самоспасения, ведь даже при таком количестве участников у всех сразу возникла мысль: нужны спасатели", – сказал Ципковский.

Спасатель также напомнил, что на Эльбрусе собраны практически все факторы риска: резкая смена погоды, технически сложные скальные участки, глубокие трещины и сход лавин.

"К печальному результату, как правило, приводит не одно, а стечение нескольких обстоятельств. Не просто низкий уровень подготовки участников, а даже разница в уровнях подготовки может сыграть свою роковую роль", – заключил Ципковский.

По данным СК, 23 сентября группа в составе 23 человек начала подъем на Эльбрус. Спустя время четверо человек прекратили восхождение. Позднее оставшиеся 19 человек запросили помощь после ухудшения погодных условий. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду, а температура составляла –20 градусов. Сообщалось, что альпинисты двигались по зарегистрированному маршруту.

Операция по спасению туристов длилась свыше семи часов. В работах приняли участие 69 человек и 16 единиц техники.

По последним данным, в результате случившегося погибли пять альпинистов. При этом 14 человек удалось спасти: троих медики отпустили после осмотра, остальные 11 человек были доставлены в больницу в Нальчике. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.