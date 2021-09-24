"С риском для жизни". Спасатель рассказал, как эвакуировали туристов с Эльбруса

Фото: ТАСС/Асият Гериева

Группу туристов, запросивших помощь из-за непогоды, эвакуировали с Эльбруса при нулевой видимости и с риском для жизни. Об этом ТАСС рассказал спасатель МЧС Анзор Хаджиев, участвовавший в операции.

"Спасатели действительно работали с риском для жизни, так как пришлось разделиться на несколько групп для спасения людей на разных участках, где могли быть глубокие трещины, в которые можно было провалиться в любой момент", – поделился пережитым Хаджиев.

Он отметил, что спасательная операция осложнялась темным временем суток, туманом, холодом и сильным снегом, добавив, что видимость была нулевая.

Хаджиев пояснил, что основная группа туристов находилась на высоте 5,3 тысячи метров, однако также были группы по одному-два человека, которые решили спуститься самостоятельно. Отклонившихся от маршрута туристов приходилось искать отдельно.

Спасатель уточнил, что к моменту прибытия сотрудников МЧС туристы находились в снежном плену уже около 15–20 часов.

"Те, кого спасали мы, находились в тяжелом состоянии, были обессилены, замерзшие. Их на руках несли, под мышкой", – сказал Хаджиев.

Сигнал о помощи от группы альпинистов вечером 23 сентября получили сотрудники МЧС. Альпинисты решили вызвать спасателей после ухудшения погодных условий. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду, а температура составляла –20 градусов. Сообщалось, что альпинисты двигались по зарегистрированному маршруту.

По последним данным, в результате случившегося погибли пять туристов. При этом 14 человек удалось спасти: троих медики отпустили после осмотра, остальные 11 человек были доставлены в больницу в Нальчике.

Операция по спасению туристов длилась свыше семи часов. В работах приняли участие 69 человек и 16 единиц техники.

