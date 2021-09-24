Один из пострадавших при восхождении на Эльбрус рассказал о своем состоянии

Дмитрий Долгов, который пострадал при восхождении на Эльбрус, рассказал о том, как группа альпинистов поднималась на гору, и о своем состоянии в настоящее время.

В видео, которое Долгов опубликовал в Insagram, он сообщил, что находится в Республиканской клинической больнице в Нальчике.

По его словам, на данный момент он испытывает головную боль, температура 37 градусов.

"Привезли в больницу где-то в три – четыре часа утра, сразу поставили капельницу", – поделился Долгов.

Говоря о событиях, которые произошли во время восхождения на гору, он рассказал, что группа выехала в два часа на ратраках на скалы Пастухова.



"К 10 утра мы добрались до вершины. Поднимаясь на вершину, гид несколько раз спрашивал нас, все ли в порядке, все ли нормально с нашим состоянием. В итоге сказали, что все готовы, все в боевом духе. Добрались до вершины, успел сделать пять кадров. Одной из девушек стало очень плохо. И мы приняли решение идти назад", – рассказал Долгов.

По данным СК, 23 сентября группа в составе 23 человек начала подъем на Эльбрус. Спустя время четверо человек прекратили восхождение. Позднее оставшиеся 19 человек запросили помощь после ухудшения погодных условий. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду, а температура составляла –20 градусов. Сообщалось, что альпинисты двигались по зарегистрированному маршруту.

Операция по спасению туристов длилась свыше семи часов. В работах приняли участие 69 человек и 16 единиц техники.

По последним данным, в результате случившегося погибли пять альпинистов. При этом 14 человек удалось спасти: троих медики отпустили после осмотра, остальные 11 человек были доставлены в больницу в Нальчике. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.