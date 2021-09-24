Друг погибшей туристки рассказал о ее подготовке к восхождению на Эльбрус

Фото: МЧС России

Александр Жуков, друг погибшей во время восхождения на Эльбрус Ирины Гальчук рассказал, что девушка была энергичным и рисковым человеком, увлекалась походами в горы. По его мнению, именно поэтому она предпочла провести отпуск в горах.

"Она энергичный человек, позитивный. Постоянно стремилась к чему-то такому. <...> Она работала юристом в онкоцентре. Начала увлекаться именно походами в горы – по Уралу с тургруппами разные восхождения совершала", – цитирует Жукова РЕН ТВ.

По его словам, в прошлом году Гальчук побывала в Приэльбрусье, с тех пор ее мечтой было покорить самую высокую гору России. Сама девушка вела активный образ жизни, регулярно ходила в горы вблизи Екатеринбурга, однако к подъему на Эльбрус специально не готовилась.

Мужчина также считает, что на увлечение Ирины мог повлиять фильм об Эвересте, который они смотрели вместе. Эльбрус в плане восхождения более доступная гора, однако не менее красивая, поэтому девушка собиралась покорить именно его.

В то, что его подруги не стало, мужчина до сих пор не может поверить.

Накануне группа в составе 23 человек начала подъем на Эльбрус. Спустя время четверо человек прекратили восхождение. Позднее оставшиеся 19 человек запросили помощь после ухудшения погодных условий. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду, а температура составляла –20 градусов. Сообщалось, что альпинисты двигались по зарегистрированному маршруту.

Операция по спасению туристов длилась свыше семи часов. Спасти удалось 14 человек: троих медики отпустили после осмотра, остальные 11 человек были доставлены в больницу в Нальчике. Еще пять альпинистов погибли.

