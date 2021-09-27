В КБР задержали организатора восхождения на Эльбрус, в ходе которого погибли 5 человек

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Организатор восхождения на Эльбрус, в ходе которого погибли пять альпинистов, задержан в Кабардино-Балкарии, сообщает РИА Новости.

В ближайшее время следствие планирует попросить суд о его аресте.

23 сентября группа туристов застряла на Эльбрусе из-за ухудшения погодных условий. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду, а температура составляла –20 градусов. Альпинисты запросили помощь у спецслужб.

Операция по спасению туристов длилась свыше семи часов.

По последним данным, в результате случившегося погибли пять альпинистов. При этом 14 человек удалось спасти: троих медики отпустили после осмотра, остальные 11 человек были доставлены в больницу в Нальчике.

