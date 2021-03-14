На Байкале эвакуировали застрявших из-за метели на льду туристов

Фото: МЧС России

В Иркутской области 12 туристов застряли посреди озера Байкал, попав в сильную метель, сообщает РБК.

По информации МЧС, туристы не могли самостоятельно добраться до ближайшего населенного пункта. Они ожидали помощи, спасаясь в палатках от штормового ветра. На вызов выехала группа спасателей. Всех эвакуировали на берег.

ЧП произошло в проливе Малое море у острова Огой. Там сложились опасные погодные условия, порывы ветра достигают 35 метров в секунду.

В сентябре прошлого года группа туристов с восемью детьми пропала в горах в Сочи. Сообщалось, что группа вышла утром 6 сентября из поселка Эсто-Садок в горно-лесной массив к озеру на высоте 2 320 метров на южном склоне "Розы Хутор".

Их разыскивали 64 человека и 12 единиц техники. Службы МЧС на квадроциклах обследовали берег озера и маршруты склона. К поискам был привлечен конно-кинологический расчет. Все пропавшие туристы в итоге были найдены живыми.