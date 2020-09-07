Группа туристов с восемью детьми пропала в горах в Сочи

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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Спасатели ищут в горах в Сочи пропавшую группу из 11 туристов, сообщает RT. Среди них восемь детей от 9 до 16 лет.
Группа вышла утром 6 сентября из поселка Эсто-Садок в горно-лесной массив к озеру на высоте 2320 метров на южном склоне "Розы Хутор". До сих пор люди не вернулись.
Их разыскивают 64 человека и 12 единиц техники. Службы МЧС на квадроциклах обследовали берег озера и маршруты склона. К поискам планируется привлечь конно-кинологический расчет. Также готовится вылет вертолета Ми-8.
В августе спасатели эвакуировали альпиниста из Москвы, получившего травму в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. Восемь альпинистов находились на высоте 3,5 тысячи метров, когда один человек из группы получил травмы.
В операции участвовали 10 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда ведомства. Для эвакуации пострадавшего альпиниста был привлечен вертолет частной фирмы Heliaction.
Во Французских Альпах нашли тело альпиниста, который пропал 43 года назад. Все это время он пролежал во льду. Обнаружение его останков стало возможным вследствие таяния ледника, вызванного потеплением.
Россиянка двое суток провела в ледяной расщелине в Альпах
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