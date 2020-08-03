Получившего травму альпиниста из Москвы эвакуировали на вертолете из Кабардино-Балкарии

Фото: ГУ МЧС России по КБР

Спасатели эвакуировали альпиниста из Москвы, получившего травму в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

Представители ведомства зафиксировали просьбу о помощи в ущелье Адыр-Су на перевале Джаловчат. Восемь альпинистов из Москвы находились на высоте 3,5 тысячи метров.

"По предварительной информации, один человек из группы получил травмы. Поисково-спасательные работы завершены", – сообщили в региональном управлении МЧС.

Добавляется, что в операции участвовали 10 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда ведомства. Для эвакуации пострадавшего альпиниста был привлечен вертолет частной фирмы Heliaction. Состояние спасенного оценивается как стабильное.

Ранее во Французских Альпах нашли тело альпиниста, который пропал 43 года назад. Все это время он пролежал во льду. Обнаружение его останков стало возможным вследствие таяния ледника, вызванного потеплением.