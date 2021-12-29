Группа туристов из Подмосковья запросила помощь спасателей в горах Кабардино-Балкарии

Фото: ТАСС/Денис Абрамов

Спасатели отправились на помощь к группе туристов из семи человек, приехавших из Подмосковья и запросивших помощь в горах Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по республике.

"В 09:40 по Москве 29 декабря в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КБР поступило сообщение о том, что группа туристов из Московской области в количестве семи человек подала сигнал SOS c указанием GPS-координат", – говорится в сообщении.

Уточняется, что на поиски группы выдвинулись четыре специалиста Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что группа туристов застряла на Эльбрусе из-за ухудшения погоды. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду, а температура составляла -20 градусов. Альпинисты запросили помощь у спецслужб.

Операция по спасению туристов длилась свыше семи часов. В результате случившегося погибли пять альпинистов. При этом 14 человек удалось спасти: троих медики отпустили после осмотра, остальные 11 человек были доставлены в больницу в Нальчике.

