Защита организатора восхождения на Эльбрус обжаловала его арест

12:20
Фото: телеграм-канал LIFE SHOT
Защита организатора восхождения на Эльбрус Дениса Алимова обжаловала решение суда о его аресте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Алексея Прокофьева.
"Подали апелляцию на решение суда по мере пресечения в Верховный суд КБР. Ждем назначения судебного заседания", – рассказал адвокат.
28 сентября городской суд Нальчика отправил Алимова в СИЗО до 26 ноября включительно.
Защита Алимова просила суд избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста, однако данное ходатайство было отклонено.
Сам подсудимый в ходе заседания заявил, что лично общался почти со всеми участниками альпинистской группы, поэтому хотел бы оказать помощь родственникам погибших и поддерживать с ними контакт.
23 сентября группа туристов застряла на Эльбрусе из-за ухудшения погоды. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду, а температура составляла -20 градусов. Альпинисты запросили помощь у спецслужб.
Операция по спасению туристов длилась свыше семи часов. В результате случившегося погибли пять альпинистов. При этом 14 человек удалось спасти: троих медики отпустили после осмотра, остальные 11 человек были доставлены в больницу в Нальчике.
Организатора смертельного восхождения на Эльбрус арестовали почти на два месяца
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