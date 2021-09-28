Суд арестовал организатора восхождения на Эльбрус, в ходе которого погибли альпинисты

21:14
Фото: телеграм-канал LIFE SHOT
Городской суд Нальчика отправил в СИЗО Дениса Алимова – организатора восхождения на Эльбрус, в ходе которого погибли пять альпинистов. Об этом сообщает ТАСС.
"Избрать в отношении Алимова Дениса Васильевича меру пресечения <...> в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 28 суток, по 26 ноября 2021 года включительно", – огласил решение судья.
Защита Алимова просила суд избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста, однако данное ходатайство было отклонено.
Сам подсудимый в ходе заседания заявил, что лично общался почти со всеми участниками альпинистской группы, поэтому хотел бы оказывать помощь родственникам погибших и поддерживать с ними контакт. Алимов подчеркнул, что полностью признает свою вину.
"Я считаю своим моральным долгом продолжить общение с родственниками, оказывая и материальную, и моральную помощь, и поддержку", – добавил он.
Ранее сообщалось, что Алимов написал явку с повинной и дал признательные показания.
23 сентября группа туристов застряла на Эльбрусе из-за ухудшения погодных условий. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду, а температура составляла минус 20 градусов. Альпинисты запросили помощь у спецслужб.
Операция по спасению туристов длилась свыше семи часов. В результате случившегося погибли пять альпинистов. При этом 14 человек удалось спасти: троих медики отпустили после осмотра, остальные 11 человек были доставлены в больницу в Нальчике.
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